Ziguinchor : le nouveau président de l’UNJCS veut donner forme à la politique d’Abdoulaye Baldé

iGFM-(Dakar) Le Président de l’Union des centristes du Sénégal a, il y a quatre jours, procédé à de profondes mutations dans son parti. Le député maire Abdoulaye Baldé a ainsi décidé, par décision administrative, de porter à la tête du président de l’Union nationale de la jeunesse centriste du Sénégal l’avocat Me Sally Mamadou Thiam. Face à la presse ce vendredi, «par décision administrative, M. Baldé a pris la décision de me désigner comme président de l’Union Nationale de la Jeunesse Centriste. Je rappelle que j’étais vice-président de l’UNJCS depuis sept (7) ans. Je profite par ailleurs de cette occasion pour rendre grâce à Dieu et son envoyé, tout en remerciant le Président Abdoulaye Baldé pour la confiance placée en ma modeste personne pour conduire les destinées des jeunes centristes du Sénégal», a laissé entendre Me Sally Mamadou Thiam. Et de poursuivre, «je tends la main à tous les jeunes centristes du pays comme de la Diaspora pour donner forme à la vision du président de notre formation politique. J’engage la jeunesse centriste à être le fer de lance de l’UCS et le bouclier du président Abdoulaye Baldé. Nous nous tenons prêts à engager tous les combats derrière lui (Abdoulaye Baldé) quel que soit la décision qu’il prendra. Nous déclinerons dans les jours à venir notre feuille de route pour la redynamisation de l’UNJCS», a ajouté Me Thiam

