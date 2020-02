Ziguinchor : Le projet ONU FEMME-REPSFECO lancé, ce mercredi

iGFM-(Dakar) Le projet ONU FEMME-REPSFECO sera lancé, ce mercredi 26 février 2020,à Ziguinchor. La cérémonie de lancement qui sera présidée par le chef de l’exécutif régional, aura lieu dans la salle de réunion d’un hôtel de la place.

A en croire Mme Diago Ndiaye présidente du REPSFECO à Ziguinchor, «le réseau Paix et sécurité pour les femmes de l’espace CEDEAO veut apporter une contribution qualitative aux femmes en termes de mobilisation sociale et politique. Ces objectifs s’articulent autour de la paix et de la sécurité et visent la participation politique et l’autonomisation des femmes sous tous ses aspects ainsi que la vulgarisation des résolutions 1325, 1820 et suivantes, 2242, 2250 du conseil de sécurité des nations unies et le cadre de prévention des conflits de la CEDEAO. Pour une meilleure prise en charge de leurs activités dans la région, «nous avons mis en place une cellule régionale du REPSFECO et sollicitons un appui institutionnel dans le cadre du lancement du projet sur l’implication des femmes et des jeunes du sahel et de l’espace CEDEAO dans sa lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violant», a ajouté Mme Diago Ndiaye. Les organismes de la société civile vont marquer de leur présence à cette rencontre. Le REPSFECO compte ainsi mettre en cours ce projet qui a pour objectif de renforcer les capacités des organisations des femmes et des jeunes à travers des campagnes de sensibilisation de prévention sur le terrorisme et l’extrémisme violant.

IGFM