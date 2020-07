Ziguinchor : Le Rotary Club offre des équipements d’une valeur de plus de 3.000.000 FCFA au Comité régional de lutte

iGFM-(Dakar) Le Rotary Club de Ziguinchor a débloqué aujourd’hui 3.200.000 FCFA pour les interventions d’urgence (CERF) pour aider à financer les efforts d’endiguement de la COVID-19 au niveau de la région sud. La nouvelle a été annoncée au moment où le risque national que représente l’épidémie de COVID-19 était devenu «très élevé».

«Conformément à la poursuite de ses six axes stratégiques et fidèle à sa tradition humanitaire, le Rotary Club de Ziguinchor, en partenariat avec ses amis du District 1690 de France, a décidé d’offrir ce mercredi 1er juillet 2020, dans la salle de réunion de l’hôpital de la Pais de Ziguinchor, au Comité Régional de Lutte contre la maladie du coronavirus de Ziguinchor, un lot de divers équipements de protection individuel d’une valeur totale de 3.200.000 FCFA», a indiqué Boubacar Sonko président sortant du Rotary Club de Ziguinchor. A l’en croire toujours, «l’équipement est composé de 96 boites de 100 gants d’examen, de 18 boites de 50 masques chirurgicaux, de 60 unités de masques FFP2, de 20 équipements de protection individuel (EPI), de 120 bouteilles de 500 ml de solution hydro alcoolique et de 10 termoflash frontal», a ajouté M. Sonko. Ces équipements ont été remis en présence des Directeurs du Centre hospitalier régional de Ziguinchor, de son collègue de l’hôpital de la Paix, des médecins traitants du centre régional de traitement des malades du COVID 19 de Ziguinchor. «Nous restons à la disposition dudit comité régional et nous sommes prêts à les accompagner afin que la pandémie puisse être éradiquée définitivement dans la région», a conclu Boubacar Sonko

