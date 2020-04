Ziguinchor : Les enseignants dénoncent la gestion catastrophique de leur mutuelle de santé

iGFM-(Dakar) Des enseignants de la région de Ziguinchor, membres de la mutuelle générale de l’éducation du Sénégal (M.G.E.S) ont fait face à la presse ce jeudi 2 avril 2020, pour dénoncer avec la dernière énergie la gestion catastrophique de leur mutuelle par leur direction nationale.

«Face à l’indifférence et le mépris notoire et affichés par la Direction nationale de notre mutuelle qui n’a d’égards pour ses membres, nous membres de la mutuelle générale de l’éducation du Sénégal dans la région de Ziguinchor, estimons qu’il est temps d’agir », a dit d’entrée, devant la presse, Yakhoub Diaité porte- parole du jour des membres de la mutuelle. A l’en croire toujours, «nous portons à l’attention de l’opinion régionale et nationale que depuis 2016, la M.G.E.S n’est plus capable de prendre correctement en charge notre santé ainsi que celle des membres de nos familles. A ce jour, nous sommes indésirables dans toutes les structures de santé de la région. L’hôpital régional de Ziguinchor a suspendu toutes ses prestations à l’égard des malades membres de la M.G.E.S depuis avril 2019. La mutuelle lui doit à ce jour une dette qui s’élève de 20.000.000 FCFA. Les pharmacies et les postes de santé qui alternaient entre suspensions et levée de suspension ont arrêté tout bonnement. Seul à ce jour, le centre de santé de Ziguinchor qui continue ses prestations mais qui, pour les mêmes raisons, menace d’arrêter du jour au lendemain», a ajouté Yakhoub Diaité. Très furieux, «cette lâcheté de la Direction nationale vis-à-vis de ses membres jusqu’ici résignés à des conséquences fâcheuses à tout point de vue. En dehors des cascades de démissions notées ça et là, c’est la situation sanitaire des membres de la M.G.E.S qui se dégrade de jour en jour. Les malades en attente d’une intervention chirurgicale ont toutes les chances encore les rendez-vous fixés avec le chirurgien. Pire, des collègues ont perdu hélas leurs enfants. Nous saisissons cette occasion pour renouveler toute notre compassion avec douleur. Face à la gravité de l’heure, nous enseignants de la région, membres de la mutuelle, interpellons les autorités administratives et au premier rang desquelles le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la santé et le ministre des finances pour un audit de la M.E.G.S. Car, il est temps de savoir où va l’argent des 38.618 fonctionnaires qui cotisent mensuellement 3.000 F, donc un potentiel financier de 115.854.000 FCFA et plus les cotisations des maîtres et professeurs contractuels », disent ces enseignants qui annoncent une pétition et une plainte devant le Procureur de la République.

Yakhoub Diaité et ses camarades demandent aux autres membres qui sont dans tous les départements du Sénégal de se mobiliser pour, «mettre fin à ce banditisme grandissime voire cette mafia orchestrée par des gens aux antipodes de la morale , de la bonne gestion du bien commun », ont-ils conclu.

IGFM