Le système éducatif et la circulation ont été perturbés hier (lundi) dans la ville de Ziguinchor. Les étudiants ressortissants de Ziguinchor à Dakar, en vacances dans la capitale du sud, ont délogé les élèves des établissements du moyen-secondaire et brûlé des pneus dans les rues pour, disent-ils, exiger de la mairie de Ziguinchor le renouvellement du contrat de location de leur immeuble de résidence.

Les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), originaires de Ziguinchor, ont profité de leurs vacances dans le sud du pays pour manifester leur colère hier, lundi 2 janvier 2023. Après avoir délogé leurs jeunes frères des collèges et lycées de la commune, ils ont brûlé des pneus sur certaines artères de la ville prises par plusieurs personnes de bonne volonté pour amener la mairie à reconsidérer sa position.



«Nous avons rencontré l'Imam Ratib de Ziguinchor et d'autres responsables religieux. Ces derniers, après avoir rencontré le préfet de Ziguinchor, ont déposé une demande d'audience à la mairie et le maire n'a pas voulu les recevoir», fulmine M. Tamba. Il estime que les étudiants établis à Dakar sont des fils et filles de Ziguinchor au même titre que ceux qui sont à Saint-Louis et à Bambey, «C'est injuste de résilier uniquement le contrat de Dakar alors que nos parents payent les mêmes taxes que les parents de nos camarades des autres universités», fulmine le porte-parole des manifestants avant d'avertir : « Si une solution rapide n'est pas trouvée, il n'y aura plus de cours à Ziguinchor ». Pour rappel, la décision du maire de Ziguinchor de ne pas renouveler ce contrat avait été prise en juillet dernier, suite à un mouvement d’Humeur des étudiants ressortissants de Ziguinchor à Dakar, sur l’avenue Cheikh Anta Diop, accusant Ousmane Sonko de bloquer des fonds qui leur sont destinés.