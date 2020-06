Ziguinchor : Les femmes du quartier de Santhiaba s’opposent à l’affectation arbitraire de la sage-femme du dispensaire de leur cité

iGFM-(Dakar) Les femmes du quartier de Santhiaba à Ziguinchor sont catégoriques. Elles ont opposé ce vendredi matin, un niet catégorique à l’affectation de la sage-femme n service dans cet hôpital qui trône dans leur cité.

Des femmes qui croient ferme que la mutation de la sage-femme, Mme Camara, risque de créer un vide énorme dans leur dispensaire et pourrait porter un coup dur aux femmes de Santhiaba en particulier et de la commune de Ziguinchor d’une manière générale. Face à la presse, ces femmes qui ont sonné la grande mobilisation, ont d’abord loué les qualités de Mme Camara avant d’interpeller les autorités administratives, judiciaires et sanitaires. Elles demeurent convaincues que le départ de cette dernière (la sage-femme Mme Camara) pourrait avoir des conséquences néfastes et incommensurables sur toutes les femmes de Ziguinchor.

IGFM