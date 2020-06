Ziguinchor : Les partisans d’Aminata Assome Diatta assimilent Moustapha Cissé Lô à un traître…

iGFM-(Dakar) Les partisans du ministre du Commerce Mme Aminata Assome Diatta à travers leur mouvement de soutien «mouvement Diappoo Ak Assome à Ziguinchor » ont, ce mardi, dans l’après-midi, devant la presse, répondu aux missiles que le premier vice-président de l’Assemblée Nationale a balancé à l’endroit de leur mentor.

Si pour ces proches de Mme Aminata Assome Diatta «le ridicule ne tue pas un traitre», «Moustapha Cissé Lô, qui es-tu pour demander au Président de la République Macky Sall de démettre des Ministres en qui il a confiance et dont la nomination n’a aucunement nécessité ton avis», s’interroge d’entrée le secrétaire général du mouvement, Sidy Mancara. «Je suis au regret de voir un traitre comme toi tympaniser les gens sur tes 300 millions dépensés pour la campagne du Président Macky Sall. Quand tu lui donnais encore que si c’est vrai, c’était dans la discrétion. Aujourd’hui ton attitude relève de la trahison à son égard car, tu as mis sur la place publique un secret. Pourtant à combien s’élèvent les privilèges que tu a eus grâce à lui? Tu ne l’as jamais dit, ni évalué!», a ajouté M. Mancara. Très en verve devant les journalistes, «ce qui témoigne de ton égoïsme et de ta cupidité. Tu penses que ce pays t’appartient ? Détrompe-toi, ce que tu avais à l’époque par la grâce de ta grande gueule tu ne l’auras plus. Faire chanter des Ministres pour des quotas de semences, d’engrais ou d’autres faveurs. C’est fini tout ça, opportuniste. Quant au Ministre Abdoulaye Diouf Sarr nous l’encourageons pour la diligence apportée à la gestion de la pandémie. Il nous plais de vous rappeler que toi Moustapha Cissé Lô tu n’arrives pas à la cheville de Assome Aminata Diatta et de Abdoulaye Diouf Sarr, car ils sont travailleurs, disciplinés et discrets. Or c’est tout ton contraire », dixit Sidy Mancara. Les proches du ministre Mme Aminata Assome Diatta de mettre en garde le premier vice-président de l’Assemblée Nationale : «une dernière mise en garde tu t’attaques encore à Mme Aminata Assome Diatta et tu nous trouveras sur ton chemin. «Dou nioula may darra ». Nous ne t’épargnerons de rien. Un peu de respect pour les sénégalais. Comment un homme de ton âge peut-il être d’une telle bassesse. Le président n’a pas besoin de ton avis pour choisir ou démettre un Ministre de ses fonctions », ont conclu les membres du mouvement «Diappoo Ak Assome à Ziguinchor».

