vendredi 18 février 2022 • 204 lectures • 1 commentaires

Le nouveau maire de Ziguinchor a procédé aujourd’hui l'ouverture de la première session ordinaire du conseil municipal de Ziguinchor pour l'année 2022. Une occasion pour le leader du pastef de poser des actes forts parmi eux, l’adressage des rues et avenus de Ziguinchor.

Ousmane Sonko compte rebaptiser certaines rues de Ziguinchor. Il s’engage dans le cadre du programme Burok a renommé les rues et avenues de la ville qui portaient ‘’ des noms négativement chargés d'histoire coloniale’’.

Ainsi le maire propose que l'Avenue du Capitaine Javelier soit rebaptisée Avenues des tirailleurs Africains et la Rue lieutenant Lemoine, rue Thiaroye 44. La Rue Lieutenant Truch soit rebaptisée la rue Seleki 1886, la rue de France soit renommée rue de l’Union Africaine et enfin la rue du général De Gaulle soit rebaptisée rue de la paix.