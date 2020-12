jeudi 10 décembre 2020 • 28 lectures • 0 commentaires

Ziguinchor : Pour une facture non payée de 100.000 F, la Senelec coupe le jus à la Chambre de commerce...

iGFM - (Dakar) Le personnel de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture et celui du pont bascule du port de Ziguinchor sont à la fois dans le désarroi et dans la colère. Et pour cause, la Senelec, pour une facture de 100.000 FCFA, les a privés de courant pour défaut de paiement de factures.





Lesemployés de la chambreconsulaire qui gère en même temps lepontbasculedu port de Ziguinchor, tout commelesopérateurséconomiques de la régionn’encroient pas toujoursàleursyeux. Interrogés, lesopérateurséconomiquesonttouscrié au scandale. «Noussommestousindignés. Nouslançons un appel au secoursauxautorités de la région.



La Chambre de commerce est le miroir de la région. Il n’est pas normal pour une facture de 100.000 FCFA qu’elle soit privée d’électricité. C’est un scandale. Cela ternit l’image de marque de notre institution», disent les opérateurs économiques de la région de Ziguinchor. «C’est inadmissible. Nous interpellons directement le Chef de l’Etat Macky Sall. Notre institution doit être auditée. Cette situation est catastrophique, inhumaine et nous ne l’accepterons pas. Nous allons nous réunir dans les meilleurs délais pour voir quelle position prendre», explique sous le couvert de l’anonymat un des agents de la chambre consulaire.



Si pour ce cadre de l’institution, c’est le service de comptabilité qui n’a pas fait correctement son travail parce que n'ayant pas anticipé la facture qu'elle devait régulariser avant la date échue, «la situation pourrait revenir à la normale dés ce jeudi matin. Nous avons rencontré le Délégué régional de la Senelec et une issue heureuse a été trouvée à cette situation que nous avons tous déploré», nous a confié notre interlocuteur qui a préféré gardé l’anonymat.



Harouna Fall