iGFM- Poignardé jeudi lors des échauffourées avec les militants de Pastef, Moustapha Diatta, jeune militant du maire de Ziguinchor, a succombé à ses blessures cette nuit. Après son vote, Abdoulaye Baldé a réagi, pour déplorer ce décès et s'incliner devant la mémoire du disparu.

« Je voudrais déplorer un fait grave qui est arrivé, et surtout m’incliner devant la mémoire d’un de nos volontaires, le jeune Moustapha Diatta. Il a été poignardé le jeudi à Castors par un militant de Pastef. Il était dans le coma et a succombé à ses blessures cette nuit.







C’est avec beaucoup de tristesse que je me suis entretenu avec sa mère. Le corps est actuellement à la morgue. C’est un évènement extrêmement pénible, douloureux. Je voulais, au nom de notre coalition, présenter nos condoléances à sa famille. Nous prierons pour le repos de l’âme de notre compagnon Moustapha Diatta.



La gendarmerie est déjà sur la trace du meurtrier, je pense même qu’il serait déjà aux arrêts. »