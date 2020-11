"Plus ridicule que l'adjoint au préfet de Ziguinchor on n'en trouvera pas deux dans ce monde là. Il attend jusqu' à 19 heures, hier vendredi, pour nous demander de venir prendre sa notification et d'ailleurs sur notre insistance. Et notre camarade est revenu avec une interdiction de marche. avec des motifs très légers. Cela fait 13 ans qu'on n'a pas interdit de marche", a dénoncé avec force M. Sané; Mais selon un communiqué paraphé par l'autorité préfectorale, ce dernier évoque "des raisons de manque d'effectif pour assurer la marche et des risques de troubles à l'ordre public et insuffisance d'effectifs pour l'encadrement de la marche; " Cette décision est élémentaire. Nous sommes dans une insécurité totale quand le Préfet parle de manque d'effectif. L'autre insulte, c'est quand le préfet parle de trouble à l'ordre public. Nous avons toujours marché à Ziguinchor sans débordement", se désole Madia Diop Sané

IGFM