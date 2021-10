lundi 25 octobre 2021 • 980 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Manchester United chercherait un nouveau manager, les supporters du FC Barcelone prennent à part Ronald Koeman après le clasico et la presse allemande outré du comportement de Joshua Kimmich, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Solskjaer en danger



À Manchester United, c’est la consternation. La défaite 5-0 à la maison contre Liverpool restera longtemps dans la mémoire des supporters. Le coach des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer se sait en danger après la leçon donnée par Jurgen Klopp et son équipe. «C’est mon jour le plus sombre», a-t-il déclaré en conférence de presse, titré par le Daily Express ce matin. Il faut dire que Manchester United a subi sa plus lourde défaite face à ses rivaux depuis septembre 1895. Mais le manager norvégien ne s’avoue pas vaincu et ne veut pas abandonner. Il reste catégorique, il est l'homme de la situation. Une affirmation qui a choqué les quotidiens britanniques. «Ole gonflé Solskjaer» s’exclame le Daily Mirror, surtout que les supporters réclament sa tête. D'ailleurs, plusieurs noms sont évoqués pour lui succéder. Le journal italien, Quotidiano Sportivo assure sur sa Une qu’Antonio Conte et Zinédine Zidane sont pressentis sur le banc d’United. L’arrivée du champion du monde 1998 comme manager des Red Devils pourrait beaucoup plaire à un certain Cristiano Ronaldo.



Koeman raillé par les supporters



En Espagne. On attendait avec impatience le clasico nouvelle génération, Le Real Madrid s’est imposé 2 buts à 1 sur la pelouse du rival Barcelonais. «Madrid létal» titre ce matin Marca. Pour le quotidien espagnol les deux formidables contre-attaques madrilènes ont scellé le sort du match. Pour son premier clasico, Alaba a étonné tout le monde et a surtout marqué le premier but de ce clasico. «Madrid rugit» s’exclame le journal pro- madrilène AS. Du côté des médias catalans, c’est la gueule de bois. «Pas de coup de poing» titre Mundo Deportivo. C’est l’«impuissance» pour le quotidien Sport. Pour eux, le Barça ne s’est jamais donné les moyens pour revenir au score malgré quelques bonnes occasions, et le but du Kun en toute fin de match. De plus, le Barça condamne ses supporters. L'entraîneur néerlandais, Ronald Koeman, a été brièvement pris à partie à la sortie du Camp Nou par des supporters en colère. Quelques dizaines de personnes ont encerclé sa voiture et l'ont insulté au moment où il quittait le stade. La direction du club a annoncé qu'elle prendrait des dispositions après cet incident.



Kimmich ne veut pas se vacciner



La star du Bayern Munich, Joshua Kimmich, a créé la polémique ce week-end. Il fait la Une du quotidien national Bild ce matin car il refuse de se faire vacciner contre le Covid-19. 4 joueurs du club bavarois n’ont toujours pas reçu d’injection rapporte le journal allemand, ce qui choque selon eux des millions d’allemands. Le joueur se défend au micro de Sky Sports après son match contre Hoffenheim : «je veux attendre de longues études. Je pense qu'il y a quelques autres personnes comme moi qui ont juste quelques préoccupations, quelles que soient leurs raisons. Et je pense qu'il faut aussi le respecter». Attention, Kimmich nie être un opposant fondamental à la vaccination. Le médecin du Bayern Munich assure que les joueurs débattent souvent sereinement ensemble sur la vaccination.



