Zorgui AFIF (Bein Sport) : "Le Sénégal n'aura plus d'excuses pour les 8èmes"

samedi 22 janvier 2022 • 240 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Cameroun) Journaliste à Bein Sport, Zorgui AFIF suit la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021" depuis le début. Envoyé à Bafoussam, pour couvrir le groupe B composé du Sénégal, de la Guinée, du Malawi et du Zimbabwe, cet observateur a un peu plus mis la pression sur les Lions d'Aliou Cissé avant d'évoquer le niveau de la compétition et son expérience dans cette CAN.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)

