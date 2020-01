Affaire des faux billets : Bougazelli renforce sa défense

IGFM – L’ancien député, Seydina Fall dit Bougazelli, a renforcé sa défense. Inculpé et placé sous mandat de dépôt pour contrefaçon, fabrication de signes monétaires ayant cours légal, blanchiment de capitaux et tentative de corruption, il vient de s’attacher les services de Me Ciré Clédor Ly, un ténor du barreau, spécialiste du droit pénal, très pointilleux dans les questions de procédure.

Ciré Clédor est déjà connu dans les grands dossiers. Il a défendu Karim Wade devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), Khalifa Sall dans l’affaire de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar, et d’autres autorités. Bougazelli espère qu’il pèsera dans ce dossier, surtout qu’il s’apprête à être entendu dans le fond du dossier par le Doyen des juges, Samba Sall. En le recrutant, Bougazelli espère que Me Ciré Clédor Ly trouvera des failles dans le dossier et pourra faire annuler la procédure comme ce fut le cas dans l’affaire Thione Seck. Ce qui ne risque pas d’être une sinécure car la Section de recherches qui a mené l’enquête a été très prudente dans la gestion de ce dossier et s’est entouré de toutes les garanties avant de mettre la main sur l’ex-député, membre de l’Alliance pour la République (Apr), le parti du président de la République, Macky Sall.