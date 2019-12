Barça-Real : découvrez les compos des deux équipes

iGFM-(Dakar) Prévu le 26 octobre au Camp Nou, le premier duel Barça-Real de la saison avait été reporté en raison d’épisodes de violence en Catalogne. Il aura finalement lieu ce mercredi soir. Après dix-sept journées et seize matches disputés, Blaugrana et Merengue se partagent la tête de la Liga (35 points), quatre points devant le Séville FC. Ce Clasico aura donc un peu plus de saveur ! En attendant, les deux entraîneurs ont dévoilé les équipes qui vont s’affronter à 19h GMT.

Rakitic, Sergi Roberto et De Jong débutent, Busquets sur le banc

Ivan Rakitic débutera le Clasico dans le onze titulaire, en compagnie de Sergi Roberto et de Frenkie De Jong. Nelson Semedo commencera, lui, le match au poste de latéral droit. Pour le reste, les Catalans se présenteront avec un onze classique, notamment en attaque avec Messi, Suarez et Griezmann. Initialement prévu comme titulaire, Busquets est finalement sur le banc, en raison de douleurs musculaires.

La composition du Barça

Ter Stegen – N. Semedo, Piqué, Lenglet, Alba – Sergi Roberto, F. De Jong, Rakitic – Messi (cap.), Suarez, Griezmann.

Bale et Mendy titulaires, pas Modric

Gareth Bale est titulaire dans la composition du Real Madrid pour le Clasico contre le Barça. Zinédine Zidane a aligné le Gallois avec Karim Benzema et Isco en attaque, laissant Vinicius Jr et Rodrygo sur le banc. Au milieu, Zidane a titularisé le trio Valverde-Casemiro-Kroos, alors que Luka Modric est remplaçant.