Bignona : Le Ministre du Commerce et des PME vole au secours des femmes leaders de Karthiack

iGFM – (Ziguinchor) – L’essentielles des associations de femmes constituée autour de Groupement d’intérêt économique dans le sud du pays sont dirigés par des leaders qui n’ont pas les capacités managériales nécessaires. Conséquences, elles peinent difficilement à identifier les structure d’accompagnements techniques et financières. Le ministre du Commerce et de PME Mme Aminata Assome Diatta qui a fait le constat, a annoncé ce mardi 24 décembre 19, à Kartiack, localité située dans le département de Bignona, un grand programme pour corriger ces imperfections. «Nous allons accompagner ces femmes leaders qui sont des femmes managers de PME et qui se sont organisées autour de GIE. Nous avons mis en place et nous allons appuyer ces femmes afin qu’elles puissent jouer leur partition dans le développement économique et social de la Casamance», a dit Mme Aminata Assome Diatta. C’était en marge des 72 heures du village de Kartiack, dans le quartier de Diongot.