Caf Awards 2019-Aliou Cissé : « je suis le meilleur… »

iGFM(Dakar) À quelques jours des Caf Awards 2019, Aliou Cissé a un avis bien tranché sur le titre de meilleur entraîneur.

Face au coach de l’Algérie, Djamel Belmadi qui a remporté la Can 2019, sa confiance, son assurance et son palmarès l’obligent à s’autoproclamer le meilleur. «Je suis le meilleur et j’ose espérer qu’on me donnera le trophée», a déclaré Cissé dans L’Observateur repris par Wiwsport.

Mais, le coach des Lions ne fait pas une fixation sur le titre de «meilleur entraîneur». Et de souligner : «Certes, les trophées individuels font plaisir, mais en réalité c’est une sorte de reconnaissance. Je ne fais pas une fixation sur ça. Quand on a regardé les statistiques de 2018, beaucoup de gens estimaient que je méritais largement de remporter ce trophée».

« Sadio Mané est largement devant »

Parlant du Ballon d’Or CAF 2019, il a estimé que Sadio Mané est largement devant Salah et Mahrez.

« Le ballon d’Or est une distinction individuelle et si on regarde sur cette année 2019, au regard des performances de Sadio Mané, gagner ce ballon d’Or africain est une évidence. Il y a des années où un joueur surnage les autres. Pour ce ballon d’Or là, je ne peux pas imaginer qu’un autre joueur le gagne à part 2019 Sadio Mané », a déclaré le sélectionneur national des Lions du Sénégal au micro du journal record.

« Il a continué à performer après la Can 2019. Personnellement, je pense que Sadio Mané passe logiquement devant tout le monde, même si, derrière il y a du monde comme Mohamed Salah ou encore Ryad Mahrez. Avec ce classement du ballon d’Or France Football où les meilleurs du monde. Du coup, logiquement, pour le Ballon d’or africain,cette fois-ci je pense que ce sera Sadio Mané », conclut-il.