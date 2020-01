« Ce que je pense du limogeage de Cheikh Sarr »

iGFM-(Dakar) Moustapha Gaye, le nouveau Directeur Technique National et sélectionneur des Lionnes du basket sénégalais, s’est exprimé pour la première fois sur le limogeage de Cheikh Sarr du banc des Lions.

« C’est le moment de féliciter et remercier le coach Cheikh Sarr. C’est un compagnon de jeunesse. Trois semaines avant ma nomination, j’ai eu un échange avec lui. Je l’ai félicité et je l’ai encouragé. C’est une bonne personne. Mais nous sommes dans un monde très sélectif. Moi même en 2001, j’ai été viré après l’Afrobasket masculin. En 2009 j’ai gagné avec les dames, puis en 2011 j’ai été viré encore. Ça c’est le quotidien des entraîneurs. Mais ça n’enlève en rien le mérite du coach Cheikh Sarr et son assistant Parfait Adjivon. Nous nous battrons tous ensemble pour récupérer notre expertise nationale. Le moment venu, on fera tout pour avoir tout le monde, pour le bien être et le devenir de notre basketball », a-t-il dit, mardi, en conférence de presse.

Mamadou Salif GUEYE