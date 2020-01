Centenaire de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aidara: Le Royaume chérifien initie 5.000 «Kamil» pour la paix au Sénégal

iGFM – (Dakar) Inscrit dans le cadre du centenaire de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aidara Ould Abba (1919-2019), la famille chérifienne en Casamance a décidé d’organiser une cérémonie de récital de Coran pendant trois (3) jours à Darou-Khairy. Ce sera les 21 et 22 janvier 2019. «Nous avons, pendant trois jours, décider, de réciter 5.000 fois le Coran. Ceci dans le but de formuler des prières pour la paix en Casamance en particulier, au Sénégal d’une manière générale, dans la sous-région et dans toute la Ummah islamique», a laissé entendre, devant la presse, le porte-parole national du comité d’organisation du centenaire, Cherif Boune Aidara. «Les 5.000 «Kamils» seront partagés avec toutes les familles religieuses du Sénégal. Il s’agira également pour nous, à, travers ces trois jours, de consolider l’élan de solidarité entre les familles religieuses du pays. Tous les imams et oulémas de la région vont marquer de leur présence pendant ces jours de récital de Coran à Darou-Khairy», a ajouté Cherif Boune Aidara. La famille chérifienne a par ailleurs saisi l’occasion pour demander un accompagnement à l’Etat du Sénégal. «Nous invitons le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye afin qu’il puisse marquer de sa présence à ces journées. A Monsieur le Président de la République Macky Sall, nous lui demandons de baptiser l’aéroport de Ziguinchor, «Aéroport Cheikhna Cheikh Mahfouz Aidara Ould Cheikh Abba», a plaidé toute la communauté chérifienne de la Casamance.

IGFM