Communauté chérifienne : plus de 8000 exemplaires de coran récités pour la paix dans la sous-région

iGFM-(Dakar) La communauté chérifienne de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aidara de la Casamance (sud) a clôturé mercredi à Darou Khairy un récital de 8296 exemplaires du Coran en vue de prier pour la paix et le développement au Sénégal et dans la sous-région, a appris l’APS.

Des milliers de fidèles musulmans se sont donnés rendez-vous mardi et mercredi à Darou Khairy, lieu de retraite du Khalife général de la famille de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aidara, dans le département de Bignona à quelques encablures de la frontière gambienne, pour une grande séance annuelle de récital du Coran.

Les fidèles sont venus de plusieurs contrées de la Casamance, des régions de l’intérieur du Sénégal et des pays étrangers comme la Gambie, le Mali, la Mauritanie, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, la Sierra Léone et le Maroc pour prendre part à cette cérémonie de récital de Coran coïncidant avec la Ziarra annuelle de Darou Khairy.

‘’D’habitude nous récitons 2000 ou 3000 exemplaires de Coran à chaque édition. Cette année nous nous étions fixés un objectif de 5000 exemplaires de Coran. A l’arrivée nous en sommes à 8296. Cela dénote l’engouement que le récital de Coran suscite chez les milliers de fidèles qui se déplacent à Darou Khairy’’, s’est félicité Chérif Chamsdine Boune Aidara, porte-parole de la famille chérifienne.

Il s’exprimait au cours de la cérémonie officielle de cette manifestation religieuse en présence du ministre-conseiller du chef de l’Etat Abdoulaye Badji, de la ministre du Commerce Aminata Assome Diatta, du maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, du maire de Bignona Mamadou Lamine Keita, ainsi que des autorités administratives, des élus locaux, des chefs de service et plusieurs délégations étrangères.

‘’Nous avons dédié ces 8296 exemplaires du Coran à la paix et au développement du Sénégal et de la sous-région. Dans le cadre du centenaire de la disparition de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aidara dont le président Macky Sall est le parrain, nous avons rencontré le président gambien Adama Barrow et les autorités bissau-guinéennes dans ce sens’’, a ajouté M. Aidara.

Représentant le chef de l’Etat à cet événement religieux, le ministre-conseiller Abdoulaye Badji a insisté sur la dimension de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aidara, saluant ‘’un homme pacificateur, visionnaire et intégrateur’’.