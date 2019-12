Criminalisation du viol : « Attention aux erreurs judiciaires ! »

IGFM – La député de la diaspora, membre du Groupe parlementaire «Liberté et Démocratie » qui regroupe le PDS (Parti démocratique Sénégalais) et ses alliés, Mame Diarra Fam, veut bien que le viol et la pédophilie soient criminalisés, mais elle veut des garde-fous pour éviter les erreurs judiciaires et les règlements de comptes.

Elle a salué ce projet de loi pris par le gouvernement en réponse aux cris lancés par les femmes, victimes surtout de ces exactions que sont le viol et la pédophilie. Mais elle tient toutefois à mettre en garde les autorités judiciaires. «Attention aux erreurs judiciaires et les règlements de compte. Oui, pour une sanction des fautifs, mais non aux erreurs judiciaire», dit-elle en substance.

Elle intervenait lors de l’examen du projet de loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie, ce lundi, à l’Assemblée nationale.