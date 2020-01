Fatoumata Déo Cissé: « Je respecte Moustapha Diakhaté mais… »

iGFM- Si d’aucuns acceptent de se prononcer sur l’exclusion de Moustapha Diakhaté, d’autres par compte préfèrent ne pas faire de commentaire. C’est le cas de Fatoumata Déo Cissé, membre de l’APR et chargée de mission à la présidence.

Joint au téléphone par la Rédaction de iGFM, elle soutient n’avoir pas grand-chose à dire: «C’est une décision qui vient de là-haut. Et puisque je suis une militante engagée et disciplinée, je ne fais que suivre les instructions du parti,» atteste-t elle, avant d’ajouter: «Moustapha Diakhaté est un camarade de parti, un oncle. Sauf que c’est le président Macky Sall qui est mon leader, et je suis en phase avec tout ce qu’il fait».

Hawa Signaté