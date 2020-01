Foot européen : week-end de feu pour les Lions

iGFM-(Dakar) Seuls quelques Lions s’apprêtent à vivre un week-end de feu avec leurs clubs respectifs même si certains auront des matchs importants à disputer au même moment.

Les choses sérieuses démarrent ce vendredi soir avec Rennes de Mbaye Niang et d’Edouard Mendy, qui accueille l’Olympique de Marseille (2e, 38 points) pour l’ouverture de la 20e journée de Ligue 1 française. Ce choc sera très attendu puisqu’il a un enjeu énorme. En effet, le club breton qui occupe la 3e place (33 points) vise la victoire pour se rapprocher un peu plus de son adversaire dauphin du PSG solide leader. Il faudra compter sur l’attaquant sénégalais auteur déjà de 8 buts cette saison. Sans oublier son gardien de but, Mendy.

Keita Baldé rend visite à Gana

Dimanche, le choc aux allures de Ligue des Champions devant opposer, dimanche, le PSG à l’As Monaco sera électrique. Monaco qui a changé d’entraîneur il y a quelques jours, voudra créer l’exploit au Parc des Princes. Le Sénégalais Keita Baldé qui a rugi de nouveau suite à doublé en Coupe le week-end dernier, devrait être l’atout majeur des Monégasques. Son objectif sera également de gagner son duel face à son partenaire en sélection Gana Gueye de retour de blessure. Mais attention aux Parisiens qui sont leaders du championnat même s’il ne faut exclure une surprise.

Londres brille déjà pour Kouyaté et Mané?

En Angleterre, Londres sera le théâtre des deux matchs chocs qui vont certainement intéresser les Sénégalais à l’occasion de la 22e journée de Premier League. En effet, Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace) accueille, ce samedi, l’autre club londonien, Arsenal, dans un derby de Londres qui aura de la saveur. Surtout que les deux équipes sont voisines et veulent retrouver la confiance après une première partie de saison très compliquée. Les partenaires de Kouyaté sont à la 9e place avec 28 points juste devant les Gunners (10e, 27 points).

La seconde rencontre qui va opposer, ce 11 janvier 2020, Tottenham à Liverpool sera sans doute plus électrique. En effet, ce sera entre le leader et le 6e du championnat. A domicile, les Spurs qui voudront infliger aux Reds leur première défaite de la saison, mais la tâche ne sera pas simple. En effet, Liverpool dispose d’une armada offensive incroyable avec un Sadio Mané dans la forme de sa vie. L’attaquant sénégalais sera dopé par son Ballon d’Or africain remporté il y a moins d’une semaine. L’enfant de Bambali tentera de confirmer ses belles statistiques.

Koulibaly en danger à Rome

Le tout nouveau capitaine des Lions du Sénégal sera en déplacement périlleux du côté de Rome avec son club Naples pour tenter de défier la Lazio. Ce choc de la 19e journée de Serie A est très attendu car les Romains (3es, 39 points) veulent poursuivre leur montée en puissance pour rester au contact de la Juventus (2e, 45 points). Ceci dit, les choses ne sont pas simples pour l’équipe de Kalidou Koulibaly qui a du mal à enchaîner les succès cette saison. Les Napolitains ont même changé d’entraîneur à cause des mauvais résultats notés dans cette première partie de saison. Le rendez-vous de ce samedi s’annonce donc capital pour le défenseur sénégalais.

Mamadou Salif GUEYE