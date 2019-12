Foot Européen : week-end prolifique pour les Lions

iGFM-(Dakar) Avant d’aller en vacances pour la plupart, les Lions ont livré un week-end prolifique, dans leurs clubs respectifs.

Mbaye Niang envoie Rennes sur le podium

Au Roazhon Park, la victoire du Stade Rennais contre Bordeaux (1-0) a mis longtemps à se dessiner. Sur une pelouse difficile, la décision est finalement venue de Mbaye Niang, auteur de son huitième but en Ligue 1 cette saison à la 82e minute. L’attaquant rennais a bien ouvert son pied face à Costil, à la réception d’un bon service de Del Castillo.

Malgré un match en retard à disputer à Nîmes, les joueurs de Julien Stéphan montent sur le podium. Ils profitent de la débâcle lilloise à Monaco (1-5) pour s’affirmer comme des candidats sérieux à une qualification européenne en fin de saison. Rennes est deux points devant le LOSC, cinq derrière l’OM, deuxième.

Et de 10 pour Habib Diallo, Keïta Baldé s’illustre

Contre Dijon, le FC Metz a ouvert le score grâce à l’international sénégalais Habib Diallo (14e), auteur de son dixième but de la saison. Mais, les Grenats ont fait match nul (2-2), lors de cette 19e journée de ligue 1 de football français.

De son côté, Monaco a bien corrigé Lille (5-1). les Monégasques se faisaient surprendre par Osimhen, qui profitait d’un caviar d’Ikoné pour tromper Lecomte d’un joli piqué (0-1, 14e). Pas abattus, les locaux revenaient rapidement dans le coup grâce à Gelson Martins, qui convertissait une offrande de Ben Yedder (1-1, 23e). En confiance, l’ASM passait même devant puisque Keita Baldé reprenait victorieusement de la tête un centre parfait d’Aguilar (2-1, 29e). L’international sénégalais s’illustre et retrouve la confiance.

Libéré, Monaco prenait un peu plus d’avance au retour des vestiaires grâce à Ben Yedder, qui était à l’affût après un arrêt de Maignan devant Keita Baldé (3-1, 53e). En pleine confiance, les Asémistes régalaient Louis II et marquaient un but exceptionnel par l’intermédiaire de Ben Yedder, à la réception d’un caviar d’Aguilar après un travail monstrueux de Golovin (4-1, 66e), alors que Glik y allait aussi de son but dans le temps additionnel (5-1, 90e+3).

Djilobodji, Baba Thiam…buteurs en Turquie

En Turquie, Lamine Gassama (Göztepe) a marqué contre son camp mais son club s’est imposé devant Galatasaray (2-1), lors de la 16e journée.

Face à Gazisehir de Papy Djilobodji, Mbaye Baba Thiam (Kasimpasa) a marqué l’un des trois buts de son équipe. Mais, il a perdu devant le défenseur sénégalais qui inscrit le troisième but de ses partenaires (3-4).