Kolda- Des chefs religieux réaffirment leur soutien au Pr. Moussa Balde

iGFM – (Dakar) Un an après son passage à Médina Abdoul, commune de Bagadadji, une centaine de chefs religieux et coutumiers venant de toutes localités du Fouladou, Pakao & Balantacounda réaffirment leur soutien au Pr. Moussa Balde, ministre de l’agriculture et de l’équipement rural. C’est à l’occasion de la journée de prière organisée à l’honneur du Président Macky Sall et de son ministre de l’agriculture qu’ils ont fait l’annonce. Ces derniers ont saisi cette occasion pour mettre en garde les détracteurs du MAER, qu’ils peuvent plus tolérer des attaques infondées contre ce digne fils du Fouladou, qui fait l’unanimité dans la région de Kolda.

Par ailleurs, le budget du conseil départemental de Kolda a été voté ce week-end à l’unanimité en présence de son président le Pr Moussa Balde. D’une valeur de 420 millions de FCFA, ce budget permettra selon le son président le ministre Moussa Baldé de réaliser les projets dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des infrastructures entre autres.