La Commission de la carte nationale de presse installée

iGFM-(Dakar) Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop a procédé, ce lundi, à Dakar, à l’installation officielle de la commission de la carte nationale de presse et de la validation des acquis de l’expérience. Cette Commission est composée de 8 membres titulaires et de leurs suppléants, à sa tête le journaliste Daouda Mine par ailleurs Directeur de IGFM et des supports numériques du Groupe Futurs Médias (GFM).

A noter que la carte nationale de presse n’était pas délivrée. Cette décision était donc très attendue par les acteurs de la presse pour l’assainissement du milieu.

Hawa SIGNATE