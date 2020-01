« Le stade Olympique de Diamniadio va coûter plus de 155 milliards »

iGFM-(Dakar) Le stade olympique de Diamniadio dont la pose de la première pierre est prévue le 20 février prochain, va coûter « plus de 155 milliards de francs CFA », a annoncé samedi, à Fatick, le ministre des Sports, Matar Ba par ailleurs maire de la ville.

Il a par ailleurs précisé que le financement destiné à cette infrastructure est déjà bouclé. Selon Matar Bâ qui a confirmé une information parue dans la presse, le Sénégal a pour but de mettre en avant sa politique sportive qui est de construire des infrastructures qui permettront aux sportifs de pouvoir en bénéficier. Surtout que Dakar va abriter les jeux olympiques de la jeunesse en 2022. Et si possible l’organisation d’autres événements comme la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Pour rappel, ce sera un stade olympique de très bonne facture dont les travaux vont durer 17 mois.

Le Ministre des Sports s’exprimait en marge de la finale de la Coupe du maire de Fatick remportée par Sangomar devant Avenir (1-0).