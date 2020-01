L’extrait radio alarmant quelques minutes avant le drame: “Vous volez toujours trop bas”

iGFM-(Dakar) L’hélicoptère qui s’est crashé ce dimanche avec Kobe Bryant et sa fille Gianna à bord a volé au-dessus de Los Angeles dans un brouillard dense. Selon un enregistrement sonore, le pilote communiquait toujours avec la tour de contrôle quelques minutes avant l’accident mais la connexion a brusquement été perdue. L’appareil s’est finalement écrasé sur une montagne de Calabasas, dans le sud de la Californie.

Il y avait un brouillard extrême ce dimanche matin sur Los Angeles. Selon TMZ, même les hélicoptères de la police sont restés au sol. D’après les données de vol de l’appareil, dont la légende du basket-ball Kobe Bryant (41 ans) et sa fille Gianna (13 ans) étaient passagers, l’hélicoptère a d’abord été affecté par les conditions météorologiques au-dessus du zoo de Los Angeles puisqu’il a effectué au moins six cercles à très basse altitude (environ 270 mètres). Il est possible que le pilote attendait que le brouillard se dissipe.

Il a contacté la tour de contrôle de l’aéroport de Burbank vers 9h30, heure locale. Le contrôle aérien savait que l’hélicoptère tournait en rond depuis quinze minutes. Il aurait été demandé au pilote de continuer à faire cela pendant un certain temps avant un atterrissage. “Restez à l’extérieur de Burbank, j’ai un autre appareil”, a déclaré la tour de contrôle.

Vers 9h40, l’hélicoptère a volé dans un brouillard très dense et le pilote a changé de cap, se dirigeant vers le sud. Manœuvre fatidique, car c’est ainsi que l’hélicoptère s’est dirigé vers une zone montagneuse. “Vous volez encore trop bas”, a averti le contrôle aérien. Le pilote est rapidement monté de 365 à 600 mètres d’altitude, mais cinq minutes plus tard, l’hélicoptère a disparu des radars. Probablement piégé par le dénivelé, l’avion s’est écrasé avec neuf occupants contre une montagne, à 520 mètres d’altitude et à une vitesse d’environ 300 km/h.