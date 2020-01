Moussa Baldé, « nous allons aborder la 1ère année d’exécution du budget – programme sous de meilleurs auspices… »

iGFM – (Dakar) – Le Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural, dans le cadre de l’application des directives de l’UEMOA qui est à sa phase expérimentale au Sénégal, a réuni ce week-end l’ensemble des responsables de ses structures pour renforcer leurs capacités sur l’élaboration et la mise en œuvre du budget – programme.

Le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural, Moussa Baldé, compte mettre à profit l’année 2020 pour bien exécuter le budget – programme qui est à sa phase expérimentale au Sénégal.

Pour cela, l’ensemble des responsables des structures de son département, sous la houlette de son secrétaire général et de son Directeur de l’administration générale et de l’équipement, compte s’imprégner davantage de l’élaboration et de la mise en œuvre du budget – programme.

« L’urgence, c’est de mettre très rapidement en œuvre nos programmes, parce que maintenant on exécute un budget – programme. Il faut réussir les programmes pour lesquels l’Assemblée nationale a voté un budget pour nous. Si nous réussissons ces programmes, l’agriculture continuera d’être attractive et diversifiée », martèle le ministre Moussa Baldé.

Et pour consolider et pérenniser les acquis du secteur agricole, le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural estime, la dimension performance, la responsabilisation des acteurs, la déconcentration des pouvoirs, la sincérité dans la fixation des ressources, la transparence dans leur utilisation, l’évaluation par la reddition des comptes constituent des concepts qui doivent rythmer le management de son personnel au quotidien.

A cet effet, il promet d’aborder la première année d’exécution du budget – programme sous de meilleurs auspices et de préparer convenablement le budget de 2021 à partir de février, conformément aux nouvelles dispositions réglementaires.

Mariem SALL