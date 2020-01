Owdidi : «Comment j’ai réussi mon rêve d’internationalisé ma musique»

iGFM – (Dakar) pour les besoins du lancement de son nouveau single «Djolof est-ce que tout va bien ? », Owdidi était venu rendre visite à la rédaction d’igfm.sn. Dans cet opus, l’artiste pose une question aux old school de la musique sénégalais.

Il prône une autre vision plus globale, plus conquérante. Il est aujourd’hui plus que jamais déterminé à conquérir le monde par une perpétuelle perfection de sa personnalité, de sa musique, de son style, plus généralement de son art avec un plateau de personnes expertes et compétentes rompues à la tâche à son chevet pour exporter notre musique.

Dans cet entretien, Owdidi revient sur son style de musique, son parcours, son amour pour la musique et la manière dont il a intégré le plus grand label en France.

Mame Fama GUEYE