Premier League : Watford sort de la zone rouge, Ismaïla Sarr passeur

iGFM-(Dakar) Auteur d’une belle prestation, Ismaïla Sall a contribué au large succès de Watford sur le terrain de Bournemouth (3-0) dimanche, pour le compte de la 22e journée de Premier League.

Après quatre mois de galère et deux entraîneurs limogés (Javi Gracia et Quique Flores), Watford revit sous les ordres de Nigel Pearson, nommé sur le banc le 6 décembre À Bournemouth (3-0) un adversaire direct dans la course au maintien, les Hornets et leurs Frenchies (Capoue, Doucouré) ont aligné une troisième victoire en Championnat dimanche, la quatrième en cinq matches.

Déjà buteur contre Wolverhampton (2-1) le week-end dernier, Abdoulaye Doucouré qui a été servi par Sarr, a ouvert le score avec beaucoup de sang-froid dans la surface à la 42e minute, avant de donner une passe décisive (involontaire) à son capitaine, Troy Deeney (65e, 2-0). Là également, le Sénégalais a contribué au deuxième but puisque c’est lui qui a mené l’action.

À peine entré en jeu, Roberto Pereyra a alourdi le score dans le temps additionnel, en enchaînant contrôle de la poitrine et volée du gauche (90e+3, 3-0).