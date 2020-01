Usurpation identité: Abdoul Mbaye coince un hacker sur Facebook

iGFM – (Dakar) Plusieurs personnes sont victimes de piratage sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Chez les célébrités, des personnes malintentionnées utilisent leurs identités pour arnaquer ou ternir leur image. L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye vient de signaler de faux comptes Facebook.

C’est via le compte Twitter de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) que la publication a été faite: « Nous tenons à informer les internautes de l’existence de plusieurs faux comptes attribués à l’ancien premier ministre et Président de l’ACT, @AbdoulMBAYE2019. Nous vous appelons à la vigilance« , lit-on sur Twitter.