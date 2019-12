Visite de Khalifa Sall chez Wade : Ce qui s’est passé

IGFM – L’ancien député-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a rendu hier, une visite de courtoisie à l’ancien chef de l’Etat, Me Abdoulaye Wade. La République, l’intérêt du Sénégal et des Sénégalais et leurs relations ont été au cœur de leurs échanges.

Avec une forte délégation constituée de Barthélémy Dias, Moussa Taye, Mamadou Lamine Diallo, entre autres, Khalifa Ababacar Sall a rendu visite à l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade. C’est hier, aux environs de 18 heures que l’ancien député-maire de Dakar, tout de blanc vêtu, a foulé le sol du domicile du leader du Parti démocratique sénégalais (Pds) sur la corniche ouest de Dakar. Pendant une heure et demie, Khalifa Sall et le pape du «Sopi» ont discuté de tout, sauf des questions politiques. Selon Cheikh Guèye, maire de Dieuppeul Derklé, porte-parole du jour de l’ex édile de Dakar, les échanges entre Khalifa Sall et le Président Wade ont porté uniquement sur leurs relations, mais aussi sur la République et l’intérêt du Sénégal et des Sénégalais.

Le maire de Dieupeul-Derklé précise également qu’il s’agit d’une visite de courtoisie et de reconnaissance à Me Abdoulaye Wade. «Pour perpétuer la tradition sénégalaise, nous sommes venus rendre visite à un père, un ancien président de la République. Nos échanges ont porté sur les relations entre le Président Abdoulaye Wade et le député-maire Khalifa Ababacar Sall et sur le Sénégal. Il n’était pas question de parler de politique. Cette visite s’inscrit dans la courtoisie, la reconnaissance et la formulation de prières», a fait savoir Cheikh Guèye. Qui ajoute que cette visite est surtout marquée par l’acte qu’avait posé le Président Wade lors du décès du frère de Khalifa Sall.

«Le député-maire, Khalifa Sall, a récemment perdu son frère et malgré le poids de l’âge et des activités de la vie, Me Abdoulaye Wade avait tenu à venir témoigner et présenter ses condoléances à la famille. Ayant appris cela, Khalifa Sall, après sa sortie de prison, a décidé de venir lui-même rendre hommage à cet homme-là pour cet acte qui sera gravé dans l’histoire de la famille et du Sénégal», souligne Cheikh Guèye. Khalifa Sall et ses camarades ont saisi hier, l’occasion pour formuler des prières pour une longue vie à Me Wade. Ils ont aussi sollicité de l’ancien Président des prières pour un Sénégal de paix et de stabilité sociale.

ABLAYE GADIADA SARR