mercredi 8 mars 2023 • 2 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 jour Taille

M. Abdoul Aziz Paye, maire de la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, a tenu à honorer les meilleures filles-élèves de sa commune ce 8 mars pour célébrer la journée internationale de la femme. Il a offert des kits hygiéniques composant tout ce dont une femme a besoin pour sa toilette intime. Un geste très apprécié par les femmes de la commune.

« Nous avons demandé aux responsables de l’IA et de l’IF avec l’ensemble des directeurs d’établissements élémentaires qui sont là de nous faire une sélection des meilleures élèves qui sont dans ces établissements-là afin que nous puissions allier l’utile à l’agréable, c’est à dire leur donner des présents avec des sachets que nous avons appelé des sachets « Soutoureu » parce que ne nous perdons pas de vue qu’il y arrive souvent dans ces établissements scolaires que les enfants qui sont en classe de CM2, parfois, sont confrontés à ce problème-là et risquent de manquer des cours parce qu’elles n’ont pas de serviettes hygiénique parce qu’elles n’ont pas tous les matériaux nécessaires pour leur permettre d’avoir une bonne hygiène corporelle au niveau de ces établissements-là, c’est pourquoi , nous avons initiés cette démarche-là en donnant des présents avec ce qu’on appelle les sachets « Soutoureu » où il y a tout un arsenal de matériaux qui leur permettent d’avoir toute une hygiène au niveau de l’établissement ».

PUBLICITÉ

Il estime qu’à partir de jeudi 9 mars 2023, ses équipes vont descendre dans tous les établissements élémentaires qui sont dans la commune pour distribuer des serviettes hygiéniques, des masques, sensibiliser les enfants sur l’hygiène de leur corps.

PUBLICITÉ

Il poursuit : « Je lance aux femmes qui travaillent dans la mairie de garder leur engagement et leur dynamisme. Je l’ai dit tout à l’heure à l’entame de mes propos, une société pour la juger, il faut partir de deux facteurs qui semblent être des facteurs déterminants. Le premier facteur, c’est la femme qui, pour moi, est le symbole de la société et le deuxième facteur, c’est l’enfant, qui semble être aussi l’avenir de toute une nation et l’avenir d’une famille. Donc, je veux dire dans une société où les femmes ont un certain niveau d’éducation, d’engagement, d’honnêteté, de sincérité, nous avons des familles qui émergeront avec toutes les valeurs cardinales dont notre société doit faire montre. Et c’est ce qui nous permettra, nous, de transcender les contingences extérieures qui interagissent au sein de nos sociétés mais aussi au sein de nos familles, enfin de garder nos valeurs ancestrales qui doivent être la mamelle sur laquelle, nous devons nous baser pour émerger en tant que pays en voie de développement ».

Le maire de préciser: « Nous avons saisi cette opportunité après la résolution de l’ONU qui a décrété cette journée-là, journée internationale de la femme mais il est de coutume que cette journée offrait toujours les scénarii d’un spectacle de gaité et de fête où les gens échangeaient des présents, dansaient, chantaient. Cette année-ci avec le conseil municipal de ma commune, nous avons pensé qu’il fallait intégrer la gent féminine adolescente ».

Melle Seynabou Diop, mairesse du bureau des centres ADO et du conseil municipal des enfants, souligne : « Je suis très contente surtout en étant une fille et une future femme. Donc, je me vois dans l’obligation de participer à cette cérémonie initiée par le maire ».