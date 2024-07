samedi 29 juin 2024 • 2385 lectures • 7 commentaires

Le débat d’orientation budgétaire qui devait avoir lieu ce samedi à l’Assemblée nationale, n’aura finalement pas lieu. Le bureau de l’instituions a pris cette décision, suite à la sortie du premier ministre Ousmane Sonko. Ci-dessous les explications de Abdou Mbow.

«Le bureau de l’Assemblée s’est réuni pour constater ce qui s’est passé et analyser la situation suite à la sortie du premier ministre hier, qui a pratiquement réduit l’Assemble nationale à sa plus simple expression. Parce qu’il a dit qu’il ne considère pas l’Assemblée, qu’il ne viendra pas tenir sa Dgp, qu’il allait faire sa Dpg, si on ne rectifie pas le règlement intérieur, devant un jury populaire (…).



Le respect des institutions que nous voulons, n’accepte pas cela. Le bureau a décidé souverainement de surseoir aujourd’hui au débat d’orientation budgétaire. C’est pourquoi le ministre des Finances et son équipe se sont retirés. Et l’Assemblée nationale conformément à la constitution va faire tout à l’heure la fermeture de la session unique ordinaire de l’année pour passer à autre chose.



La conférence des présidents aussi a été informée. Nous avons demandé au Président de l’Assemblée de prendre contact avec le président de la République pour que ce problème puisse être réglé. Parce qu’on voulait nous piéger en voulant nous amener ici pour qu’on se livre à ses joutes oratoires ou des confrontations physiques comme ils ont l’habitude de le faire.»

