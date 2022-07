samedi 16 juillet 2022 • 3658 lectures • 4 commentaires

En Campagne dans la banlieue dakaroise, hier, Ousmane Sonko s’est exprimé pour la première fois sur la mort, en détention, de François Mancabou.

«De 2021 à nos jours, François Mancabou est la 19ème personne qui a été tuée sous Macky Sall. Sans aucune raison. De février 2021 à aujourd’hui Macky Sall a tué 19 personnes sur des balivernes. Pour ce qui est de François Mancabou, ils répondront tôt ou tard de leurs actes devant la Justice.



François Mancabou n’a été ni arrêté dans une manifestation, ni en train de poser une bombe. Il a été arrêté chez lui, couché dans son canapé et ils l’ont amené. Il était sain et sauf, c’était un agent de sécurité. Et aujourd’hui il est mort. Il a été arrêté de façon illégale.



Même s’il était arrêté pour terrorisme, la loi dispose qu’il ne peut être gardé que durant 96 heures. Mais ils l’ont retenu durant presqu’un mois. Il n’a pas été ni inculpé, ni libéré. Le plus grave, c’est qu’il a été torturé. Il a été électrocuté, poignardé, blessé.Ils l’ont torturé pour qu’il dise que c’est Ousmane Sonko qui l’a envoyé faire du terrorisme. Il a refusé.»