iGFM - (Dakar) A la suite de l’annulation de la hausse des droits d’entrée en Gambie sur le ciment sénégalais, la Chambre des mines du Sénégal adresse ses félicitations aux Chefs de l’Etat sénégalais et gambien.

La Chambre des mines du Sénégal (CMDS) se félicite de l’annulation de la hausse de 500% des droits d’entrée sur le ciment en provenance du Sénégal.

Une fois au courant de la mesure intervenue au courant de la semaine dernière, la CMDS en a aussitôt informé les autorités sénégalaises. Lesquelles ont évoqué la question avec leurs homologues gambiennes lors de la visite, samedi 20 avril 2024 à Banjul, du Chef de l’Etat sénégalais, Son Excellence Bassirou Diomaye FAYE.

La hausse ayant finalement été suspendue en attendant son officialisation administrative, la CMDS se réjouit de cette issue heureuse et adresse ses chaleureuses félicitations au Chef de l’Etat sénégalais, Son Excellence Bassirou Diomaye FAYE, à son Premier Ministre Ousmane SONKO et son gouvernement.

La CMDS tient également à remercier le Chef de l’Etat gambien, Son Excellence Adama BARROW, qui a su trouver une solution heureuse à cette question. Ce faisant, il demeure fidèle à l’esprit des relations historiques et fraternelles unissant les deux pays.



Le marché gambien représente un débouché important pour les exportations de ciment en provenance du Sénégal et, par conséquent, contribue à l’équilibre de sa balance commerciale.