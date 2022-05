lundi 30 mai 2022 • 258 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur national de l'équipe du Sénégal, Aliou Cissé a apporté des explications sur l'annulation du match amical qui devait se jouer au mois de juin pendant la longue trêve internationale.

"La préparation est plus que difficile. Ça fait sept ans que je suis là et pour avoir un sparring-partner, c'est difficile. On a failli faire le Brésil et à la dernière minute ça n'a pas pu se faire. Les matchs de préparation, ce n'est pas jouer pour jouer. En réalité, quand on prépare une compétition, c'est pour avoir un sparring-partner, mais pas jouer pour jouer. Nous voulons préparer une Coupe du monde avec des adversaires qui ont le même profil que ceux que nous allons affronter au Qatar", s'est-il justifié, lors du point de point tenu, ce lundi, au stade Me Abdoulaye Wade, avant la première séance des Lions du Sénégal en direction du match contre le Bénin prévu samedi prochain (19h) à Diamniadio, pour le compte du coup d'envoi des éliminatoires de la CAN 2023.

Pour rappel, tout le groupe était présent à la séance du jour, sauf Sadio Mané attendu dans les prochaines heures.