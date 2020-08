Gaz et pétrolé Sénégalais : Après Cairn et Far, Kosmos aussi veut vendre ses parts…

iGFM – (Dakar) Kosmos Energy, qui détient des participations dans le gisement gazier situé à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, a publié les résultats de son second trimestre de l’année 2020. Et dans son document, la compagnie texane, qui avait annoncé la mise sur le marché de ses parts dans le gisement de Grand Tortue Ahmeyim, maintient intacte sa volonté de vendre. « Le processus de vente planifiée de nos intérêts en Mauritanie et au Sénégal se poursuit », indique-t-elle.

Durant le second trimestre de 2020, la compagnie a généré une perte nette de 199 millions de dollars. Ses responsables assurent, cependant, que la phase 1 du projet du Grand Tortue Ahmeyim «continue de progresser malgré les mesures restrictives pour l’atténuation du Covid-19 en Mauritanie et au Sénégal.» Globalement, le projet est maintenant achevé à environ 40% disent-ils. Mais, l’installation du brise-lames a été perturbée à la suite du Covid-19.