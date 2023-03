jeudi 30 mars 2023 • 1021 lectures • 2 commentaires

Suite à la condamnation du leader de Pastef dans l’affaire des 29 milliards, le secrétaire général du Pastef, Bassirou Diomay Faye, a pris la parole sur la Tfm. Dans son intervention, Bassirou dit "avoir honte de la décision de la justice".

« J’ai honte de cette décision de justice, j’ai mal parce que aujourd’hui un citoyen a fait son possible pour répondre à la justice pour se défendre. Mais il a été amené dans de mauvaises conditions, ce qui fait qu'aujourd’hui, sa santé ne lui permet pas de se déplacer.

Si cette personne est jugée sans la présence de ses avocats, sans ses témoins, quel que soit le verdict, c’est une honte pour la justice et pour le Sénégal. D’autant plus que l’Etat s’est constitué dans le dossier en prenant des avocats et que la partie civile se permet d’amener des avocats. Pendant ce temps, l’avocat de Ousmane Sonko est refoulé dès qu’il a foulé le territoire Sénégalais.»