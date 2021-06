lundi 28 juin 2021 • 95 lectures • 0 commentaires

Vidéo 53 mins Taille

iGFM (Dakar) Pour son premier duel verbal avec Tapha Tine son adversaire du 8 août 2021, Boy Niang a déclaré depuis la France, que ce combat ne sera pas simple.

"Il y aura de la bagarre et de la lutte pendant le combat. Ce combat est tellement important que forcément, il y aura tout. Donc, je me prépare bien en France. D'ailleurs, je suis ici pour renforcer ma préparation parce qu'il y a d'excellents préparateurs et entraineurs. J'en ai besoin raison pour laquelle j'ai fait ce voyage", a-t-il dit en duplex, dimanche soir, sur la TFM.