vendredi 20 août 2021 • 1176 lectures • 0 commentaires

Vidéo 2 heures Taille

iGFM (Dakar) À la suite d'un corner repoussé par la défense de Brest, Idrissa Gana Gueye, servi par Ander Herrera, hérite du ballon aux 30 mètres. Pas attaqué, le Sénégalais arme et envoie une mine flottante qui surprend Marco Bizot. Le ballon franchit la ligne de but avec l'aide du poteau, encore. Quelle frappe dans ce match comptant pour la 3e journée de ligue 1 française.

Quel missile de Gueye qui surprend tout le monde. A 35 mètres du but, sans pression, le milieu de terrain tente sa chance du pied droit. Le ballon, flottant, est touché par Bizot, puis frappe le poteau avant de finir au fond des filets. Le Paris Saint-Germain s'impose 4 à 2 face à Brest et continue son sans-faute en Ligue 1 avec trois victoires en autant de rencontres ! Herrera, Mbappé, Gueye et Di Maria sur un lob sublime, sont les buteurs du club parisien. Brest n'a jamais lâché et était proche de faire douter le PSG !