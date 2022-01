mercredi 26 janvier 2022 • 488 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) C'est la nouvelle du jour. Ismaila Sarr s'entraîne actuellement avec l'équipe du Sénégal, au terrain de l'hôtel Tagidor de Bangou. Sa première séance depuis le début de la CAN 2021.

Blessé depuis décembre 2021, l'attaquant de l'équipe du Sénégal était en Espagne pour une séance de rééducation. Une longue absence sentie lors des quatre premiers matchs des Lions pendant la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021". Plus d'un mois après, Ismaila Sarr a retrouvé ses partenaires avant hier avant d'effectuer sa première séance avec le groupe. Une bonne nouvelle pour le Sénégal à moins de cinq jours du quart de finale qui devrait se jouer à Yaoundé.



Les remplaçants sont également présents à cette séance de lendemain de qualification. Et du côté des titulaires, seuls Koulibaly, Saliou Ciss et Famara Diédhiou sont pour le moment présents. Sadio Mané a brillé par son absence en raison du coup reçu hier contre le Cap Vert. Il va se reproser ce mercredi.