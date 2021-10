jeudi 21 octobre 2021 • 87 lectures • 0 commentaires

À Dakar Dem Dik, c’était journée de dépistage contre le concer du sein et le cancer du col de l’Utérus ce jeudi. En cette période d’Octobre rose, la société de transport en commun a permis à son personnel féminin de se faire ausculter par des professionnels.

«Nous sommes ajourd’hui dans le cadre du mois très symbolique d’octobre rose pour accompagner les femmes de Dakar dem Dik dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le cancer du Col de l’Utérus et le cancer du Sein. C’est une activité que nous menons en collaboration avec Lisca», a indiqué le Directeur général, Omar Bounkhatab Sylla.



L’objectif visé par la boîte et la Lisca, c’est de permettre aux femmes de se dépister et à sensibiliser leurs sœurs, leurs enfants pour que ces types de cancer puissent être freinés. «Parce que nul n’ignore aujourd’hui que beaucoup de nos sœurs décèdent de cette maladie très pénible, très douloureuse et couteuse. Et nous avons pensé que cette sensibilisation et la prévention peuvent permettre de ralentir la propagation.»



Fatma Guenoune, la Président de la Lisca a magnifié le partenariat entre sa structure et Dakar Dem Dik qui a permis à son personnel féminin de se faire dépister. «C’est important de se soucier de la santé de son personnel. C’est ce qui me fait plaisir, voir un Directeur s’engager auprès de son personnel»