CARTE VERTE DE LA FIFA POUR LA PLANÈTE - Youssou répond au défi de Macky

dimanche 5 juin 2022 • 449 lectures • 0 commentaires

Vidéo 29 mins Taille

PUBLICITÉ

Youssou Ndour se dit très heureux de répondre au défi du Président Macky Sall pour la CARTE VERTE DE LA FIFA POUR LA PLANÈTE. Avec la FIFAcom et FIFAGreenCard, il s'engage à réduire son empreinte carbone et à convaincre 3 amis (Peter Gabriel, Burna Boy et Pascal Obispo) d'en faire autant.

PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 449 fois.

Publié par Daouda Mine editor