jeudi 13 janvier 2022 • 277 lectures • 0 commentaires

Vidéo 1 heure Taille

iGFM (Cameroun) Joseph Lopy s'est exprimé, ce jeudi, en conférence de presse, sur son manque de temps de jeu au sein de l'équipe du Sénégal.

"C'est un match particulier, ça reste un match de foot. On prépare ce match comme la dernière fois, c'est-à-dire dans les meilleures conditions et remporter la victoire. Pour le covid, il faut faire plus attention, le maximum. Sur le plan footballistique, on a une bonne équipe, des joueurs sont prêts à pallier les absents. Nous avons un groupe de qualité qui travaille pour remporter les trois points. Pour l'absence du temps de jeu, c'est comme ça. Certains joueurs jouent, d'autres moins mais on parle du maillot de l'équipe nationale. Ce qui compte c'est l'équipe, et non moi. Je suis là pour soutenir celui qui joue. J'apporterai ma pierre à l'édifice."