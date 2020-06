Ces personnalités qui ont chopé le coronavirus au Sénégal

iGFM – (Dakar) Depuis son entrée au Sénégal, le Coronavirus a terrassé plusieurs personnes. Entre le nombre de contaminations qui grimpe, le nombre de décès qui augmente, les personnalités sénégalaises ne sont pas épargnées par cette pandémie. Si on a perdu Pape Diouf, d’autres comme Kouthia et Guirassy s’en sont sortis. D’autres comme Aliou Sall, maire de Guédiawaye, frère du chef de l’Etat et président de l’Association des maires du Sénégal, ainsi que Oumar Sarr, ancien coordonnateur du Parti démocratique Sénégalais (Pds) et maire de Dagana, luttent encore contre la maladie.