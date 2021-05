lundi 10 mai 2021 • 179 lectures • 1 commentaires

iGFM – (Dakar) Serigne Am Diop fait focus sur Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, l’exemple achevé du rassembleur, qui est le premier Khalife de Cheikh Ahmadou Bamba.

Selon Serigne Am Diop, il a créé des daaras, véritables pôles de développement, où, en dehors de l’enseignement du Coran et de la liturgie, le travail productif est érigé au rang de véritable sacerdoce.

La plus grande réussite de Cheikh Mouhamadou Moustapha est, sans aucun doute, la construction de la Grande Mosquée de Touba, une recommandation majeure de Cheikh Ahmadou Bamba.

Pour les besoins de sa construction, le premier Khalife de Serigne Touba avait réussi la construction du chemin de fer reliant Diourbel à Touba afin de faciliter le transport du matériel lourd et pour désenclaver la capitale du mouridisme.