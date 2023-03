jeudi 30 mars 2023 • 389 lectures • 0 commentaires

Suite à la condamnation de Ousmane Sonko pour diffamation, Me El Hadji Diouf, l’avocat de la partie civile jubile. Il a craché du feu sur le leader de Pastef, comme à son habitude.

«Il est condamné à 2 mois de sursis et 200 millions de dommages et intérêts. Aujourd’hui, la vérité a gagné et le mensonge a perdu. À chaque audience, Mame Mbaye Niang est présent, parce que c’est lui qui est accusé maintenant celui qui a accusé n’est pas capable d’apporter ses preuves. Pendant ce temps il appelle à des manifestations et à brûler le pays.»