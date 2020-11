vendredi 6 novembre 2020 • 200 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM-(Dakar) Le décès de l’historien de renommée mondiale, Iba Der Thiam, affecte profondément l’ancien président de la République. Selon Abdoulaye Wade, bien qu’il fût premier prix d’Histoire au lycée Van Vo, il a appris beaucoup de choses sur l’histoire du Sénégal et de l’Afrique grâce à Iba Der Thiam qu’il avait d’ailleurs surnommé «Mon professeur».

Rappelant leur cheminement sur le plan politique, le pape du Sopi a souligné que le Pr Iba Der Thiam a été à l’origine de la CAP 21, un regroupement de plusieurs partis, qui a eu à le soutenir

Le prédécesseur de Macky Sall retient de l’historien sa dévotion inaltérable, sa fidélité sans faille aux prescriptions du Tout-Puissant, sa générosité et sa bonté vis à vis des autres, surtout les plus démunis. Ainsi, Abdoulaye Wade présente ses sincères et affectueuses condoléances à son épouse, à sa famille, ainsi qu’à tout le peuple sénégalais.